Akce s krycím názvem „NÁKUP“

KRAJ – Středočeští kriminalisté zadrželi 5 podezřelých osob

V noci z 9. na 10. září 2018 byla po rozsáhlé a důkladné přípravě provedena středočeskými kriminalisty realizace s krycím názvem „Nákup“, v rámci níž bylo zadrženo celkem 5 podezřelých osob cizí státní příslušnosti ve věku od 23 do 29 let. Tyto osoby se v době od února letošního roku do doby zadržení v nejméně 11-ti dosud prokázaných případech vloupali do prodejen větších obchodních řetězců se sportovním zbožím, potravinami a drogistickými potřebami na území Středočeského, Pardubického, Ústeckého a Zlínského kraje a kraje Vysočina. Svým jednáním způsobili škodu přesahující 3.000.000,-Kč.

Vlastní zadržení bylo uskutečněno Zásahovou jednotkou Středočeského kraje a následovalo krátce po vloupání do 2 objektů nacházejících se na Příbramsku. Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor bylo zajištěno větší množství předmětů sloužících k páchání této trestné činnosti (dva osobní automobily, páčidla, maskovací prostředky, komunikační technika atd.).

Následně bylo zahájeno trestní stíhání všech pěti osob pro zločin krádeže a přečin poškození cizí věci, za které jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 8 let. Všichni obvinění byli vzati do vazby.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

18. září 2018

