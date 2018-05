Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Akce s krycím názvem HARPYJE

KLADENSKO – Odhalovat trestnou činnost na úseku drogové problematiky se v Kladně daří.

Služba kriminální policie a vyšetřování v Kladně úkony trestního řízení ve věci drogové trestné činnosti týkající se distribuce drog na okrese Kladno. Tyto úkony byly zahájeny na základě provedených šetření, ze kterých bylo zjištěno, že pětadvacetiletá žena opakovaně a ve velkém množství distribuuje drogu pervitin v okolí svého bydliště nacházející se v okrese Kladno-Kročehlavech. Dále bylo zjištěno, že tato dealerka získává drogu pervitin od čtyřiapadesátiletého muže, cizího státního příslušníka.

Kriminalisté prokazatelně zjistili, že nejméně ve dvou případech převzala výše uvedená žena drogu pervitin od tohoto cizince a to v množství více jak 130 gramů a to za účelem dalšího prodeje.

Ve středu 9. května 2018 došlo k poslední schůzce této dvojice, kdy dealerka převzala od muže pervitin v množství přesahujícím 100 gramů a s tímto odjela do Kladna. Následně byli oba zadrženi a na základě zjištěných skutečností bylo 10. května 2018 zahájeno trestní řízení pro přečin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. V sobotu 12. května 2018 byly obě obviněné osoby vzaty soudcem Okresního soudu Kladno do vazby.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. května 2018

