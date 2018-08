Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKCE HAD 2018 - HAZARD, ALKOHOL A DĚTI

BEROUNSKO - První akce již proběhla

Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015 a pořádá ji Policie ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a se zapojením České obchodní inspekce, hygieny, celní správy, hasičů, dále také ministerstva zdravotnictví, ministerstva vnitra a dalších.

Na Berounsku první z akcí proběhla ve středu 29. srpna 2018 v Hořovicích a v okolních obcích. Dvě desítky policistů z pořádkové policie, SKPV, oddělení tisku a prevence a příslušníků celní správy zkontrolovaly celkem třináct restauračních a herních provozoven. Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem do 18ti let věku. Při této akci nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Další kontroly budou pokračovat i v následujících měsících.

Více informací o této akci najdete zde:

http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-akce-had-2018.aspx

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

Praha venkov - ZÁPAD

30. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+