Policie v mateřské škole

CHRUDIMSKO – Návštěva v Morašicích.

MŠ MorašiceNa dnešní dopoledne jsem byla pozvaná k dětem z Mateřské školy v Morašicích.Přivzala jsem k sobě kolegu z chrudimské pořádkové jednoty.

Děti nás již očekávaly a byly celé nedočkavé, až jim ukážeme vše, co jsme sebou přivezli. Posedaly si do kroužku na koberec a mlčky poslouchaly to, jak poznat policistu, kde ho mohou zahlédnout a na co všechno dohlíží. Všechny děti dobře znají, jaká barva nám přikazuje „stát“ a „jít“. Dále proč musí mít cyklistickou přilbu nebo být připoutány bezpečnostním pásem ve vozidle.

Kolega všem podrobně popsal výstroj a výzbroj pořádkové jednotky a k čemu slouží. Na člena pořádkové jednotky si zahrála jedna z paní učitelek, kdy za velkého jásotu dětí se oblékla do výstroje. Úspěch mělo i policejní vozidlo, které si děti pečlivě prohlédly a prolezly.

Za odměnu jsme obdrželi krásný dárek v podobě obrázku policejního vozu.

Fotogalerie zde.

13. dubna 2018

prap. Renata Štěpánková

13. dubna 2018

prap. Renata Štěpánková