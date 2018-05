Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravní soutěž mladých cyklistů

CHRUDIM - Děti prověřily své znalosti.

foto PČRV pátek 18. května se žáci základních škol, které se do soutěže přihlásili, sešli na Dopravním hřišti v Chrudimi. Děti ze Základní školy Chrudim, Školní náměstí, Třemošnice, Orel, Chrast a Heřmanův Městec mají za sebou celoroční učení, zdokonalování, opakování pravidel silničního provozu, poskytnutí první pomoci a samotné trénování bezpečné jízdy na jízdním kole. To vše si přišli prověřit a zasoutěžit s ostatními žáky. Úkolem bylo co nejlépe zvládnout teoretické i praktické znalosti. Soutěžící museli projet hřiště podle přidělené mapky a zvládnout veškeré křižovatky bez chyb. V roli rozhodčích bezpečné jízdy byli kolegové z Městské policie a Policie České republiky. Nad celou soutěží pak dohlížel Krajský koordinátor BESIPU pan Ing. Otakar Švec, který následně všem vítězům předal ceny.

Vítězem letošní soutěže mladých cyklistů se stali žáci ze Základní školy Chrast.

Fotogalerie zde:

22. května 2018

prap. Renata Štěpánková

