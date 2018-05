Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Agresivní mladík je ve vazbě

JABLONECKO - Policejní komisař zahájil trestní stíhání 22letého mladíka, který dvakrát ublížil s nožem v ruce.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání 22letého mladíka jako obviněného ze spáchání dvou přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví a zločinu loupež, kterých se dopustil v letošním roce.

Nejprve 17. února po třiadvacáté hodině totiž na jedné diskotéce v centru Jablonce nad Nisou fyzicky napadl svoji o tři roky starší přítelkyni. Té se ovšem zastal jeden z návštěvníků diskotéky, na což podezřelý reagoval tak, že udeřil do oblasti hlavy tzv. hlavičkou. Poškozený 31letý muž se bránil tím, že útočníka odstrčil ke zdi, kde tento ovšem vzal židli a hodil ji směrem k napadenému. Podezřelý pak ještě rozbil skleněný půllitr a střepy pořezal tohoto poškozeného i ještě jednoho 21letého mladíka. Podezřelému, kterému policisté v době spáchání skutku v dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,99 promile alkoholu.

Zločinu loupeže se dopustil následně 30. dubna na parkovišti u motorestu v Plavech. Tehdy v noci v půl jedenácté přistoupil k osobnímu motorovému vozidlu, ve kterém seděl dvacetiletý mladík se stejně starou slečnou. Obviněný po mladíkovi požadoval odvoz do vedlejší obce, což mladík odmítl a vysvětlil mu, že není taxislužba. Na toto sdělení obviněný reagoval tak, že po mladíkovi požadoval peníze s tím, že má u sebe zbraň a následně na něj zaútočil nožem, kterým ho i zranil. Mladík ho následně odstrčil a odstoupil tak, aby chránil svoji přítelkyni. Nicméně obviněný po něm stále opakovaně s nožem v ruce požadoval peníze. Tohoto jednání zanechal, až v momentě, kdy kolem nich projelo jiné vozidlo. To se obviněný zalekl a z místa utekl.

Komisař následně zaslal státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Podanému návrhu státního zástupce soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vyhověl a obviněného poslal do vazby. Policisté jej následně převezli do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedených dvou trestných činů a jednoho zločinu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.





25. 5. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

