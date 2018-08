Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Agresivní jednání muže v nemocnici

KLADENSKO – Policisté výtržníka museli zpacifikovat.

Policisté oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení Kladno byli v rámci výkonu noční směny vysláni dne 23. srpna 2018 po dvaadvacáté hodině do kladenské nemocnice, kde se nachází velmi hlučný pacient, u něhož začíná stoupat agresivita vůči zdravotnímu personálu.

Policejním šetřením na místě bylo zjištěno, že agresivní muž pod vlivem alkoholu se domáhal urgentního ošetření pro svého syna. Na zdravotní personál nereagoval, nechtěl opustit ordinaci a začal zdravotníky slovně napadat. V průběhu šetření policisté na chodbě v areálu nemocnice zaznamenali muže, který z druhého konce chodby vulgárně pokřikoval na lékaře a policejní hlídku. Policisté muže okamžitě vyzvali, aby se uklidnil a zanechal svého hlasitého projevu s vulgárními výrazy. Ani na tuto výzvu nereagoval a neustále pokřikoval. Policejní hlídka výtržníka opět vyzvala, aby zanechal svého protiprávního jednání. Následně byl muž se synem vyzván ke vstupu do ordinace za doprovodu dvou policistů. Zde se muž choval slušně, až do doby než byl vznesen verdikt lékařky k zdravotnímu stavu jeho syna, což se mu nelíbilo a opět začal křičet a slovně útočit. K vulgárním nadávkám přidal prudké pohyby rukou, které směřovaly vůči doprovázejícímu policistovi. Vzhledem k tomu, že muž se ani po několika policejních výzvách neuklidnil a jeho agresivita a slovní útoky stoupaly, byl policisty zadržen. Nejprve byl syn předán do péče zdravotníků a odveden z místa incidentu. Agresor byl za pomoci donucovacích prostředků formou chvatů a hmatů sveden na zem a byla mu přiložena služební pouta, neboť po celou dobu kladl značný odpor a vyhrožoval.

Prvosledová hlídka následně agresivního výtržníka z areálu kladenské nemocnice eskorotvala do policejní cely.

Kladenští policisté v současné době tento případ prošetřují jako přestupek proti veřejnému pořádku.

O celém incidentu byla vyrozuměna matka dítěte a policejní hlídka jí poté chlapce předala do péče.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

27. ledna 2018

