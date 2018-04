Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Agresivní cestující zaútočil na městské strážníky

LIBEREC - V úterý 24. dubna 2018 krátce před pátou hodinou odpoledne došlo k incidentu mezi městskými strážníky a jedním cestujícím v autobuse MHD na zastávce U Lomu. Strážníci byli přivoláni revizory k prokázání totožnosti cestujícího.

O pořádný rozruch se postaral v úterý 24. dubna 2018 krátce před pátou hodinou odpoledne na zastávce MHD "U Lomu" v Liberci, na ulici Jablonecká jeden z cestujících. 31letý muž jel linkou č. 22, kdy nastoupil do autobusu MHD na zastávce "Textilana". Sedl si do zadní části autobusu a v ulici "U Lomu" přistoupili do autobusu revizoři, kteří kontrolovali platné jízdenky. Muž byl přistižen revizory bez platné jízdenky. Revizorům tvrdil, že má zakoupenou elektronickou jízdenku, nemohl se jí však prokázat, neboť měl nefunkční telefon. Revizoři si na místo vyžádali hlídku Městské policie Liberec k prokázání totožnosti cestujícího. Na výzvu městského strážníka k prokázání totožnosti, se začal muž chovat vulgárně a agresivně, a zaútočil na něj. Strážník útok vykryl a incident dále pokračoval i mimo autobus. Muž vyběhl z autobusu, kde znovu zaútočil na strážníky, přičemž jim vulgárně nadával. Ani v tomto případě neuspěl a skončil tak v policejních poutech.



Na místo se následně dostavila hlídka policistů z obvodního oddělení Liberec - Vesec. Agresivní muž si vyžádal ošetření v Krajské nemocnici Liberec, a to z důvodu drobného poranění, ke kterému mělo dojít během zákroku strážníků. Následně po ošetření skončil na policejní služebně obvodního oddělení Liberec - Vesec, kde s ním policisté provedli neodkladné úkony trestního řízení. Policisté podrobili muže orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Vzhledem k tomu, že muž jevil známky ovlivnění nějakou návykovou látkou, přistoupili policisté k provedení i orientačního testu na drogy, kdy tento test muž odmítl. Zřejmě věděl proč. Jak policisté v jejich evidencích zjistili, jedná se o muže, který byl již v minulosti za drogové delikty obviněn. Zbytek noci tak agresivní cestující strávil v policejní cele. Ani jeden ze strážníků nebyl naštěstí při zákroku zraněn.

Následujícího dne mu komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování sdělila obvinění ze spáchání přečinu "násilí proti úřední osobě", za které mu nyní hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody. Po provedených úkonech byl propuštěn opět na svobodu, kde bude nyní čekat na verdikt soudu.



26. 04. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

