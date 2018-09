Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Agresivita se u muže stupňovala

PŘÍBRAMSKO - Kriminalisté obvinili 32letého muže ze zločinu těžké ublížení na zdraví a z přečinu výtržnictví.

Začátkem tohoto měsíce nejprve po slovní rozepři napadl v jedné obci na Příbramsku o pár let starší ženu, se kterou se dobře znal. Následně fyzicky a brutálně napadl i svého známého, 44letého muže, který se měl ženy zastat. Poškozeného měl srazit na zem, až zůstal ležet v bezvědomí, několikrát do něj kopnout a po chvíli na něj dokonce hodit třináctikilovou kovovou nádobu na odpad. Svým jednáním muži způsobil vážné zranění. Přivolaná hlídka u agresora naměřila téměř dvě promile alkoholu v dechu. Nyní mu za výše uvedené trestné činy hrozí tři až deset let pobytu za mřížemi.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

18. září 2018

