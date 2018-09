Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Agrese není dobrým řešením v žádné situaci

NÁCHODSKO – Přesto se jejím vyšetřováním policisté stále zabývají.

Ilustrační foto/Policie ČRZ trestného činu výtržnictví se bude muset zodpovídat 46letý muž, který neudržel nervy na uzdě poslední srpnový týden v České Skalici. V neděli 26. 8. 2018 na místě veřejnosti přístupném strhl jiného muže z lavičky a napadl ho údery a kopy do různých částí těla. Muž musel vyhledat lékařské ošetření. Agresorovi nyní hrozí až dvouletý pobyt ve vězení

Násilí v partnerských vztazích vyjela řešit hlídka v neděli 2. 9. 2018 v časných ranních hodinách jedné z ulic v Náchodě. Dvaatřicetiletý muž tam vnikl bez souhlasu stejně staré obyvatelky bytu, začal ji bít a rozbíjet různé věci. Podobný model chování zvolil ke své, nyní již bývalé, přítelkyni také 47letý muž z Hronova. Bez jejího souhlasu v neděli 2.9.2018 v odpoledních hodinách vnikl do neuzamčeného činžovního domu a poté i do jejího bytu, kde ji verbálně i fyzicky napadl. Tomuto muži dokonce jedna domluva policejní hlídky a vykázání z bytu nestačily, vrátil se posilněn alkoholem ve večerních hodinách a znovu se dožadoval vstupu. Policisté ho proto rovnou eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic. Jak tento agresor, tak i ten předchozí, se budou zodpovídat z napadení a porušování domovní svobody. Nyní jim hrozí vykázání, trest odnětí svobody, či peněžitý trest.

Trestní stíhání pro výtržnictví a nebezpečné vyhrožování si vysloužil 50letý cizinec, žíjící v Červeném Kostelci, který 17. 8. 2018 na chodníku před místní prodejnou napadl pěstí 17letého mladíka. Rvačku prý začal kvůli staršímu sporu, mladíkovi zlomil nos a pak mu s nožem v ruce vyhrožoval zabitím. V těchto dnech s ním policisté zahájili zkrácené přípravné řízení pro výše uvedené činy s možným až dvouletým trestem odnětí svobody.

Policisté všechny tyto a další násilné případy řeší, občanům pak připomínají, že agresi, jak verbální, tak fyzickou, si nemají nechat líbit. V případě násilného chování se mají obrátit na policii, buď prostřednictvím linky 158, nebo osobním oznámením na kteroukoli služebnu. Agrese do řešení jakýchkoli sporů prostě nepatří.

por. Mgr. Eva Prachařová

3.9.2018 v 11:45

