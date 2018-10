Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

A to ještě není zima!

LIBERECKO – „Řetězovka na Albrechťáku“

V pondělí 8. října došlo k dopravní nehodě několika vozidel na silnici I/13, na kopci zvaném „Albrechťák“. Proslulý předěl mezi Libercem a malebným Frýdlantskem, který je znám mezi řidiči, především v zimních měsících jako lokalita, která neodpouští chyby, opět „nezklamal“. Připisovat však podíl viny právě a jen geologickém útvaru by bylo velice nefér. To řidiči mohou za kolizní situace a dopravní nehody, ke kterým na kopci dochází. I tentokráte byl na vině lidský faktor.



Krátce před patnáctou hodinou předjíždělo kolonu vozidel, ve směru z Liberce na Frýdlant, osobní vozidlo Seat Leon. Řidič však pravděpodobně neodhadl délku pomalu jedoucí kolony a nebyl tak již schopen bezpečně se mezi vozidla zařadit. Následovala totiž velmi rychle se blížící prudká zatáčka. A tak Leon vjel před Škodovku, před níž se do svého pruhu pokusil zařadit. Jenže řidič předjetého automobilu již nestačil včas zareagovat a i přes sešlápnutý brzdový pedál do Leonu naboural. A řetězová reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Do Škodovky „trčící“ z Leonu nabouralo Toledo, jehož řidič také nestihl na situaci včas zareagovat. A tak již „trčelo“ Toledo ze Škodovky a Škodovka z Leonu. K „trčení“ se přidala i další vozidla. K poslednímu „zatím trčícímu“ se blížil Renault. Řidič však okamžitě zareagoval. Situaci bryskně vyhodnotil jako kolizní a prudce sešlápl brzdový pedál. Povedlo se a Renault zastavil před Toledem, aniž by jej snad i jen ovanul. Šťastný řidič řekli byste? Jen do příjezdu dalšího auta. Řidička jedoucí za Renaultem takové štěstí neměla a i přes intenzívní brzdění zareagovat nestačila. Absence bezpečné vzdálenosti tak mohla za to, že náhle i Škodovka „trčela“ z Renaultu. Do té doby nepoškozený Renault však vlivem nárazu a setrvačnosti pokračoval dále a to až do té doby, než i on „trčel“ ze zadní části před ním „trčícího“ Toleda. Řada byla uzavřena a všichni „trčeli“ ze všech, samozřejmě kromě prvního z vozů.



Snad jen vlivem náhody nebyl při této řetězové dopravní nehodě nikdo zraněn. Předběžná výše škody byla prozatím odhadnuta na více jak sto tisíc korun. Policisté z Dopravního inspektorátu v Liberci vyšetřují příčiny a okolnosti vzniku této dopravní nehody a její skutkový děj.

9. října 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

