3. AKTUALIZACE - Pátráme po 81leté seniorce

LIBEREC - Obracíme se na veřejnost o pomoc při pátrání po 81leté seniorce, která odešla dnešního dne v 11.15 hodin z Domu pro seniory v Liberci, ul. Masarykova a doposud se nevrátila, ani o sobě nepodala žádné zprávy.

3. AKTUALIZACE:



Dnes krátce po osmnácté hodině byla pohřešovaná seniorka nalezena na zahradě jednoho z domů v Liberci. Podchlazená a bez ohrožení na životě byla přivolanou Zdravotnickou záchrannnou službou Libereckého kraje prevezena k hospitalizaci do liberecké nemocnice..



26. 4. 2018 19.30 hodin

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí





2. AKTUALIZACE:

V tuto chvíli stále intenzivně pokračuje pátrání po ztracené seniorce. Policejní potapěči propátrali veškeré vodní plochy v blízkém okolí Domu pro seniory, bohužel zatím s negativním výsledkem. V odpoledních hodinách byl do akce nasazen vrtulník Letecké záchranné služby Policie České republiky, jehož posádka bude monitorovat nejen nejbližší okolí posledního výskytu seniorky, ale zaměří se také na okrajové části města Liberce.



26. 4. 2018, 15:30 hod.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

------------------------------------------------------------

AKTUALIZACE:

V souvislosti s pohřešováním 81leté seniorky s Alzheimerovou chorobou, která odešla ve středu 25. dubna 2018 v 11,15 hodin z Domu pro seniory v ulici Masarykova, v Liberci, probíhá již od včerejších odpoledních hodin pátrací akce.

Do akce byla již včera nasazena více jak desítka policistů jak z pořádkové policie, tak i ze Služby kriminální policie a vyšetřování, dále více jak tři desítky vojáků a pět družstev hasičů o více jak dvaceti příslušnících jak z řad dobrovolníků, tak i profesionální hasiči. Na místě byli dobrovolní hasiči z Vratislavic a Růžodolu. Do akce byl také zapojen policejní psovod se služebním psem a byl vyžádán vrtulník Letecké služby Policie České republiky. Ten však z důvodu špatných klimatických podmínek nakonec do akce nasazen nebyl. Do pátrání se také zapojili speciálně vycvičení psi tzv. stopaři, a to ze společnosti Rescue stopaři z Doubravic u Dvora Králové a ze společnosti Mantrailer IBHA z libereckých Šimonovic. Tito psi jsou speciálně cvičeni na sledování pachových stop po osobách a jsou využíváni při záchranných pracích. Do pozdních večerních hodin se bohužel ženu nepodařilo najít.



Pátrací akce pokračuje od dnešních ranních hodin, kdy jsme ke spolupráci přizvali i policejní potapěče z Ústí nad Labem k propátrání vodních ploch v blízkém okolí Domu pro seniory. Zároveň policisté prověřují všechny možné poznatky od občanů a také provádějí další prověrky na místech možného výskytu seniorky. V tuto chvíli spolupracujeme i s Horskou službou, přičemž pomocí nasazení čtyřkolek budeme propátrávat okolí až ve směru k České chalupě. I dnes je do akce zapojena více jak desítka policistů, několik kriminalistů a také vojáci a hasiči. Veškerá pátrání však byla zatím doposud negativní.

V tuto chvíli se obracíme opětovně z žádostí o spolupráci na veřejnost, pokud by někdo z občanů tuto ženu někde viděl a ví, kde by se mohla pohybovat, ať kontaktuje prosím policisty prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



26. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

-------------------------------------------------



Liberečtí kriminalisté pátrají po 81leté seniorce, která dnešního dne v 11.15 hodin odešla z Domu pro seniory v Liberci, ul. Masarykova a do současné doby se nevrátila, ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Její pohřešování oznámila zaměstnankyně Domu pro seniory dnešního dne krátce před 12,30 hod. na tísňovou linku 158. Žena trpí Alzheimerovou chorobou.

Další informace k pohřešované seniorce naleznete v databázi pátrání po osobách.

V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání po hledané ženě odvoláno.

Veškeré informace k výskytu či pohybu hledané seniorce sdělte policistům na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.



25. 4. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

