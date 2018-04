Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

2. AKTUALIZACE - Technopárty na Liberecku

KRAJ/Liberec - Na Liberecko se sjíždějí vyznavači techna. V Krásné Studánce se na soukromých pronajatých pozemcích koná až do 1. května 2018 akce Czarotek Free Party.

Czarotek Free Party - den druhý /informace k 7.00 hodině ranní/

Do sobotního rána se na pronajaté pozemky v Krásné Studánce v souvislosti s akcí Czarotek Free Party sjelo již na cca sedm tisíc návštěvníků, převažují účastníci z Čech, zhruba z čtyřiceti procent se jedná o cizince. Policisté provádějí kontroly osob a vozidel, které do prostoru najíždějí, někteří již byli pod vlivem návykových látek při řízení vozu. Do současné doby se jednalo o 7 skutků řízení pod vlivem omamných a návykových látek, v jednom případě byl účastník technopárty - řidič vozidla - pod vlivem alkoholu. Do současné doby již evidujeme a zpracováváme bezmála tři desítky podnětů občanů, kteří podali stížnosti na rušení nočního klidu. Žádné jiné závažné protiprávní jednání policisté do současné doby řešit nemuseli.

Policisté řeší zejména dopravní obslužnost na rychlostní komunikaci I/13 při najíždění účastníků na pronajaté pozemky. Komplikace vytvářejí samotní návštěvníci akce, kteří na pronajatých pozemcích nemají žádnou osobu, která by organizovala parkování a návštěvníci blokují auty a stany již samotné vjezdy na pozemky. Policisté vyvíjejí aktivity směřující k lepší organizaci parkování, tedy snaží se komunikovat s organizátory technopárty.

Akce s vysokou návštěvností budí pozornost řidičů jedoucích po rychlostní komunikaci, kteří zastavují a vše si fotí. I tato situace komplikuje policistům řízení dopravy v místech akce, proto je žádáme, aby respektovali pokyny policistů a snažili se o plynulý provoz.





1. AKTUALIZACE ze 27. 4. 20018 ve 21.00 hodin:



Během dne policisté v souvislosti s konáním uvedené akce v dané oblasti nemuseli řešit vážnější narušení veřejného pořořádku. V rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu zjistili celkem čtyři přestupky v dopravě, které vyřešili udělelním blokové pokuty na místě. Dále přistihli dva řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Jejich jednání řeší v přestupkovém řízení. V současné době se na místě akce nachází odhadem 2 000 - 2 500 příznívců techna. Policisté samozřejmě i nadále situaci na místě monitorují.



Do katastru obce Krásná Studánka na Liberecku se již od čtvrtečního večera sjíždějí vyznavači techna na akci "Czarotek Free Party". Technopárty, kterou její organizátoři plánují až do 1. května 2018, se koná na soukromých pozemcích se souhlasem jejich vlastníka.

V blízkosti místa konání hudební produkce jsou již od včerejšího večera i policisté, kteří usměrňují provoz na příjezdové rychlostní komunikaci I/13 a korigují nájezd účastníků, kterých by mělo být až několik stovek. I s ohledem na velké množství návštěvníků budou policisté standardně dohlížet také na situaci ve veřejném pořádku, a to nejen policisté z Libereckého kraje, ale i z krajů Středočeského, Ústeckého a z Prahy. Situaci budou monitorovat a případná protiprávní jednání řešit policisté napříč všemi službami, tedy dopravní policisté, policisté z obvodních oddělení, cizinecká policie a v případě potřeby i pořádkové síly.

Policisté budou situaci monitorovat po celou dobu pořádání akce, tedy až do 1. května 2018, kdy je oznámeno její ukončení.



